Dr. Bohrer Lasertec GmbH
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siège social
7100 Neusiedl am See
Autriche
Profil de l'entreprise
La société Dr. Bohrer Lasertec GmbH propose (en consortium avec SCHUNK) des machines laser pour le traitement industriel des matériaux au laser dans les secteurs de l’aérospatial et de la défense, de la fabrication de composants électroniques, ainsi que les secteurs automobile et médical. Ces modules laser dotés de la technologie brevetée speedLAS® contiennent des masers dotés d’une puissance moyenne de 20 à 2 000 W des longueurs d’onde UV, vert, proche et moyen infrarouge, et sont pulsables de CW jusqu’aux femtosecondes. Il est ainsi possible d’adapter chaque système aux exigences des clients.
Par ailleurs, l’entreprise propose des révisions générales pour les lasers CO2 scellés de fabricants connus.
La société Dr. Bohrer Lasertec est certifiée ISO 9001 et ISO 13485.
opportunités d'affaires
Installations laser industrielles
La société Dr. Bohrer Lasertec GmbH est à la recherche de clients pour ses installations laser industrielles, qui sont intéressés par des machines autonomes compactes, voire par une solution globale incluant le chargement et le déchargement automatiques.
En tant que leader mondial du serrage et de la préhension, SCHUNK est le partenaire idéal. L’entreprise est également intéressée par des partenaires potentiels pour des projets de l’union européenne sur des processus laser difficiles.
Groupes cibles : Entreprises qui fabriquent des composants électroniques (dont la séparation des charges utiles), automobile, aérospatiale et défense