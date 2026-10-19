La société Dr. Bohrer Lasertec GmbH propose (en consortium avec SCHUNK) des machines laser pour le traitement industriel des matériaux au laser dans les secteurs de l’aérospatial et de la défense, de la fabrication de composants électroniques, ainsi que les secteurs automobile et médical. Ces modules laser dotés de la technologie brevetée speedLAS® contiennent des masers dotés d’une puissance moyenne de 20 à 2 000 W des longueurs d’onde UV, vert, proche et moyen infrarouge, et sont pulsables de CW jusqu’aux femtosecondes. Il est ainsi possible d’adapter chaque système aux exigences des clients.

Par ailleurs, l’entreprise propose des révisions générales pour les lasers CO2 scellés de fabricants connus.

La société Dr. Bohrer Lasertec est certifiée ISO 9001 et ISO 13485.

© Dr. Bohrer Lasertec GmbH