Dietmar et Ludwig Hiedler révèlent, par leur savoir-faire artisanal, le terroir unique de leurs vignobles centenaires. Les vignes sont aujourd'hui encore entretenues à la main. Depuis quelques années, les frères travaillent selon les principes de l'agriculture régénératrice pour favoriser des sols vivants – base de vignes vigoureuses et de raisins aromatiques. Ceux-ci sont sélectionnés directement sur pied et vinifiés de manière traditionnelle en cave.

Chaque vin trouve son propre rythme, passe beaucoup de temps sur lies et n'est que très peu remué. La relation étroite avec la nature, les gestes attentifs et l'amour du détail rendent les vins de Hiedler inimitables et authentiques.

© Hiedler GmbH