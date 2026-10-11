Hiedler GmbH
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siège social
3550 Langenlois
Autriche
Profil de l'entreprise
Dietmar et Ludwig Hiedler révèlent, par leur savoir-faire artisanal, le terroir unique de leurs vignobles centenaires. Les vignes sont aujourd'hui encore entretenues à la main. Depuis quelques années, les frères travaillent selon les principes de l'agriculture régénératrice pour favoriser des sols vivants – base de vignes vigoureuses et de raisins aromatiques. Ceux-ci sont sélectionnés directement sur pied et vinifiés de manière traditionnelle en cave.
Chaque vin trouve son propre rythme, passe beaucoup de temps sur lies et n'est que très peu remué. La relation étroite avec la nature, les gestes attentifs et l'amour du détail rendent les vins de Hiedler inimitables et authentiques.
opportunités d'affaires
Vins d'excellence de Langenlois
Ce domaine viticole familial riche en traditions recherche de nouveaux partenaires de distribution et des opportunités sur les marchés de croissance internationaux – en particulier en Scandinavie (Norvège, Finlande), en Asie ainsi qu'en Pologne, dans les pays baltes et en Europe de l'Est.
Le Domaine Weingut Hiedler incarne un artisanat sans compromis, un terroir authentique et une exploitation durable. Sont produits du Grüner Veltliner et du Riesling de haute qualité pour les revendeurs spécialisés, la gastronomie, les importateurs et les distributeurs premium qui apprécient les vins d'origine de première classe.