© Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.

La société Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (MFL) est une entreprise intégrée de construction mécanique et de fonderie. Avec quelque 700 collaborateurs à Liezen, en Autriche, et une tradition qui remonte à plus de 80 ans, l’entreprise est synonyme de qualité et de fiabilité et fait office de fournisseur pour les grands acteurs du secteur. La société MFL se spécialise dans les pièces moulées en acier de précision jusqu’aux machines et installations complètes, en passant par les composants et sous-ensembles soudés.

L’entreprise familiale propose toutes les étapes de fabrication clés en main :

De l’ingénierie à l’assemblage partiel ou complet, en passant par la découpe, le moulage, le soudage, l’usinage et la protection des surfaces.