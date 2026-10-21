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Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.

En bref
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La société MFL du site de Liezen fait partie des plus grandes entreprises de construction mécanique d’Autriche.

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siège social

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen
Autriche
+4336122700
office@mfl.at
http://www.mfl.at
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

La société Maschinenfabrik Liezen und Gießerei (MFL) est une entreprise intégrée de construction mécanique et de fonderie. Avec quelque 700 collaborateurs à Liezen, en Autriche, et une tradition qui remonte à plus de 80 ans, l’entreprise est synonyme de qualité et de fiabilité et fait office de fournisseur pour les grands acteurs du secteur. La société MFL se spécialise dans les pièces moulées en acier de précision jusqu’aux machines et installations complètes, en passant par les composants et sous-ensembles soudés.

L’entreprise familiale propose toutes les étapes de fabrication clés en main :
De l’ingénierie à l’assemblage partiel ou complet, en passant par la découpe, le moulage, le soudage, l’usinage et la protection des surfaces.

Site de la société
© Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

DÉFENSE : ENSEMBLES SOUDÉS ET PIÈCES MOULÉES EN ACIER

L’entreprise est un fournisseur de production pour le secteur de la défense.

La société Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H. (MFL) fournit :
- Des composants pour véhicules blindés : ensembles soudés en acier et en aluminium, ainsi que des pièces moulées en acier
- Des pièces moulées en acier pour les munitions : corps creux de munitions pour les systèmes d’artillerie et de mortier

Contact en cas de questions ou d’intérêt :

+43 3612/270-0
defence@mfl.at
https://www.mfl-defence.com
vCard
Image d'illustration
© Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.