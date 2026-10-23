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Philipp Bründlmayer GmbH

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Le domaine Weingut Josef & Philipp Bründlmayer produit d'excellents Grüner Veltliner et Rieslings du Kremstal.

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siège social

Philipp Bründlmayer GmbH
Ortsring 44
3485 Grunddorf
Autriche
+4327355112
office@jpbm.at
https://www.philipp-bruendlmayer.at
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

Refléter l'essence du lieu, telle est la devise déterminante du Weingut Josef & Philipp Bründlmayer. À partir des meilleurs terroirs de l'est du Kremstal, la famille élabore un large éventail de Veltliner & Co., alliant fluidité et profondeur ainsi qu'authenticité et caractère.

Personne
© Florian Schulte
Personnes
© Santa Pilens
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Le domaine Weingut Josef & Philipp Bründlmayer produit d'excellents Grüner Veltliner et Rieslings du Kremstal avec un excellent rapport qualité-prix et recherche des partenaires commerciaux en France et dans les pays voisins.

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