Philipp Bründlmayer GmbH
En bref
contact
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siège social
Philipp Bründlmayer GmbH
Ortsring 44
3485 Grunddorf
Autriche
3485 Grunddorf
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A propos de l'entreprise
Profil de l'entreprise
Refléter l'essence du lieu, telle est la devise déterminante du Weingut Josef & Philipp Bründlmayer. À partir des meilleurs terroirs de l'est du Kremstal, la famille élabore un large éventail de Veltliner & Co., alliant fluidité et profondeur ainsi qu'authenticité et caractère.
opportunités d'affaires
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Recherche de partenaires de distribution
Importateurs, vinothèques et restaurateurs
Le domaine Weingut Josef & Philipp Bründlmayer produit d'excellents Grüner Veltliner et Rieslings du Kremstal avec un excellent rapport qualité-prix et recherche des partenaires commerciaux en France et dans les pays voisins.