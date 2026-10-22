Praher Plastics Austria GmbH
En bref
La société Praher Plastics est spécialisée dans le traitement de matières plastiques techniques.
La société Praher Plastics est spécialisée dans le traitement de matières plastiques techniques.
Sa gamme de produits comprend des armatures à commande manuelle ou automatique en PVC-C, PVC-U, PP et PVDF ainsi que des accessoires : robinets à boisseau sphérique (2 et 3 voies), clapets et vannes de retenue, clapets ...
contact
contact
siège social
Praher Plastics Austria GmbH
Poneggenstraße 5
4311 Schwertberg
Autriche
4311 Schwertberg
Autriche