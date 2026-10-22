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Praher Plastics Austria GmbH

En bref
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La société Praher Plastics est spécialisée dans le traitement de matières plastiques techniques.

Sa gamme de produits comprend des armatures à commande manuelle ou automatique en PVC-C, PVC-U, PP et PVDF ainsi que des accessoires : robinets à boisseau sphérique (2 et 3 voies), clapets et vannes de retenue, clapets ...

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siège social

Praher Plastics Austria GmbH
Poneggenstraße 5
4311 Schwertberg
Autriche
+437262611780
+43726261203
sales@praherplastics.com
https://www.praher-plastics.com
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