SWAROVSKI OPTIK Vertriebs GmbH
contact
siège social
6067 Absam
Autriche
Profil de l'entreprise
La société SWAROVSKI OPTIK, dont le siège se trouve à Absam (Tyrol) fait partie du groupe Swarovski. Cette société autrichienne fondée en 1949 est spécialisée dans l'élaboration et la fabrication d'appareils téléoptiques de haute précision. Nos jumelles, télescopes, lunettes de visée et instruments optroniques sont plébiscités par les utilisateurs exigeants du monde entier.
Le succès de l'entreprise repose sur sa force d'innovation, la qualité et la valeur intrinsèque de ses produits, ainsi que sur leur design à la fois fonctionnel et esthétique.
opportunités d'affaires
Optiques d'observation pour les forces de l'ordre et les forces armées
Optique d'observation et de visée
Les appareils d'optique longue distance de SWAROVSKI OPTIK sont spécifiquement positionnés pour les utilisateurs professionnels dans le domaine des forces de l'ordre ainsi que des forces armées, avec des optiques robustes, précises et fiables. L'objectif est d'apporter la plus haute qualité optique, l'ergonomie et la durabilité aux exigences des forces d'intervention professionnelles, en mettant l'accent sur une identification rapide et sûre, des performances d'observation fiables même dans des conditions difficiles et une manipulation fiable.
opportunités d'affaires
PRODUITS TÉLÉOPTIQUES
Optique d'observation et de visée
Les appareils téléoptiques de SWAROVSKI OPTIK sont utilisés pour toutes les applications nécessitant une grande fiabilité et une précision optimale : dans les sociétés du secteur de la sécurité et de la surveillance, dans les postes de garde aux frontières ou dans les unités spéciales et la police.