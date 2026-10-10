Trumer Schutzbauten Ges.m.b.H.
contact
siège social
5110 Oberndorf
Autriche
Profil de l'entreprise
TRUMER Schutzbauten est une entreprise active dans le monde entier dans le domaine de la protection contre les dangers naturels. Son siège social se trouve à Salzbourg. Depuis plus de trente ans, l'entreprise propose des solutions de systèmes pour la protection contre les chutes de pierres, les coulées de boue et les avalanches, ainsi que pour la stabilisation des roches et des talus.
Les systèmes de protection TRUMER sont développés, produits et distribués par l'entreprise elle-même. En tant que partenaire de confiance, TRUMER accompagne ses clients de la phase de planification à la maintenance en passant par l'élaboration, et met son expertise fiable à disposition tout au long du projet.
TRUMER, la sécurité sans compromis
opportunités d'affaires
Solutions de protection contre les dangers naturels alpins
tels que : les avalanches, les chutes de pierres, les talus instables ainsi que les coulées de boue
Trumer Schutzbauten développe, produit et distribue des solutions de haute qualité avec un service complet international. De la planification à la livraison du matériel, en passant par l'installation et l'inspection finale, Trumer est l'interlocuteur privilégié pour les risques géologiques !
Trumer recherche des acheteurs finaux ou des distributeurs dans les secteurs de la construction et des infrastructures, des transports publics et des infrastructures de sports d'hiver.