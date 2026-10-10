TRUMER Schutzbauten est une entreprise active dans le monde entier dans le domaine de la protection contre les dangers naturels. Son siège social se trouve à Salzbourg. Depuis plus de trente ans, l'entreprise propose des solutions de systèmes pour la protection contre les chutes de pierres, les coulées de boue et les avalanches, ainsi que pour la stabilisation des roches et des talus.

Les systèmes de protection TRUMER sont développés, produits et distribués par l'entreprise elle-même. En tant que partenaire de confiance, TRUMER accompagne ses clients de la phase de planification à la maintenance en passant par l'élaboration, et met son expertise fiable à disposition tout au long du projet.

TRUMER, la sécurité sans compromis

© Trumer Schutzbauten Ges.m.b.H.