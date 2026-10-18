Tradition viticole depuis 1724 dans le nord du Weinviertel. Si vous recherchez du Grüner Veltliner d'Autriche en différentes variantes, le domaine viticole Frank est l'adresse qu'il vous faut. Le Riesling, le Pinot Blanc et le Pinot Noir sont d'autres cépages soigneusement vinifiés par la famille Frank. Une gestion responsable de la nature va de soi – les sols doivent également fournir des raisins sains aux générations futures.

Les vignes sont cultivées à la main : nettoyage des ceps, effeuillage partiel délicat, taille douce, éclaircissage et sélection des grappes. Cela permet de récolter chaque année des raisins sains et mûrs. On le sent dans les Grüner Veltliner élégants et diversifiés du domaine Frank.

© Weingut Frank GmbH