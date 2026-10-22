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Weingut Gesellmann GmbH

En bref
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"Le respect de la nature est très important pour nous, car nous ne voulons pas laisser une terre brûlée aux générations futures." Cette devise représente bien Silvia et Albert Gesellmann.

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siège social

Weingut Gesellmann GmbH
Lange Gasse 65
7301 Deutschkreutz
Autriche
+43261380360
weingut@gesellmann.at
https://www.gesellmann.at
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

La conversion de l'exploitation à l'agriculture biologique était une étape logique pour Silvia et Albert Gesellmann. Depuis le millésime 2015, tous les vins portent le label bio.
Avec 50 hectares, l'équipe vise une production exclusive pour fournir non pas le marché mondial, mais les amateurs de vin du monde entier en quantités limitées. L'harmonie et la finesse sont les priorités absolues lors de la vinification des vins, mais ils sont également toujours marqués par la vivacité et la fluidité. Cela vaut aussi bien pour les vins blancs que pour les rouges puissants, qui se caractérisent par un fruit équilibré avec des épices du moyen Burgenland et une structure acide vivante.

Vin
© Weingut Gesellmann GmbH
opportunités d'affaires

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Blaufränkisch - Un vin en harmonie avec la nature

Pour la région du Burgenland central, le cépage Blaufränkisch est la principale vedette. Les sols argileux puissants lui confèrent sa vivacité juteuse, qui le rend léger et agréable à boire. Le Blaufränkisch exprime pleinement son potentiel avec l’âge. Il développe des arômes de baies foncées et d’herbes fines, avec des tannins souples.

Domaine viticole
© Weingut Gesellmann GmbH