Weingut Gesellmann GmbH
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siège social
7301 Deutschkreutz
Autriche
Profil de l'entreprise
La conversion de l'exploitation à l'agriculture biologique était une étape logique pour Silvia et Albert Gesellmann. Depuis le millésime 2015, tous les vins portent le label bio.
Avec 50 hectares, l'équipe vise une production exclusive pour fournir non pas le marché mondial, mais les amateurs de vin du monde entier en quantités limitées. L'harmonie et la finesse sont les priorités absolues lors de la vinification des vins, mais ils sont également toujours marqués par la vivacité et la fluidité. Cela vaut aussi bien pour les vins blancs que pour les rouges puissants, qui se caractérisent par un fruit équilibré avec des épices du moyen Burgenland et une structure acide vivante.
opportunités d'affaires
Blaufränkisch - Un vin en harmonie avec la nature
Pour la région du Burgenland central, le cépage Blaufränkisch est la principale vedette. Les sols argileux puissants lui confèrent sa vivacité juteuse, qui le rend léger et agréable à boire. Le Blaufränkisch exprime pleinement son potentiel avec l’âge. Il développe des arômes de baies foncées et d’herbes fines, avec des tannins souples.