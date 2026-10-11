Avec ses 24 hectares de vignes en propre, le domaine Weingut Grassl est relativement petit, mais raffiné et à taille humaine. Les Grassl sont des gens directs et aiment les lignes claires.

Le concept : Accent sur les vins rouges, gamme claire, présentation puriste, cave fonctionnelle, étiquettes sans fioritures, pas de vins à la mode. Ce qui compte, c'est la qualité. La maison Grassl produit des vins « ancrés dans le terroir » au meilleur sens du terme, mais d'un niveau de qualité international.

Les cépages locaux Zweigelt et St. Laurent sont les plus importants ; ils représentent au moins 50 % de toutes les cuvées. Le Cabernet, le Merlot et la Syrah ne doivent servir qu'à mieux mettre en valeur les atouts du Zweigelt.

© Weingut Philipp Grassl GmbH