Weingut Philipp Grassl GmbH
contact
siège social
2464 Göttlesbrunn
Autriche
Profil de l'entreprise
Avec ses 24 hectares de vignes en propre, le domaine Weingut Grassl est relativement petit, mais raffiné et à taille humaine. Les Grassl sont des gens directs et aiment les lignes claires.
Le concept : Accent sur les vins rouges, gamme claire, présentation puriste, cave fonctionnelle, étiquettes sans fioritures, pas de vins à la mode. Ce qui compte, c'est la qualité. La maison Grassl produit des vins « ancrés dans le terroir » au meilleur sens du terme, mais d'un niveau de qualité international.
Les cépages locaux Zweigelt et St. Laurent sont les plus importants ; ils représentent au moins 50 % de toutes les cuvées. Le Cabernet, le Merlot et la Syrah ne doivent servir qu'à mieux mettre en valeur les atouts du Zweigelt.
opportunités d'affaires
Vins « ancrés dans le terroir »
Le travail en cave est propre et précis, la filtration minime et les raisins traités avec le plus grand soin possible afin de préserver leur haute qualité jusque dans la bouteille. Les vins blancs et les vins rouges classiques sont fermentés et élevés en cuves inox ou dans de grands fûts en bois. Les vins rouges premium sont fermentés dans des cuves en bois.
Des importateurs sont recherchés pour accroître la notoriété des vins.