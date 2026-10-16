WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
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siège social
4030 Linz
Autriche
Profil de l'entreprise
Les petites séries de pièces complexes en métaux réfractaires sont courantes dans l'industrie aérospatiale. Une précision maximale et une fabrication fiable des géométries complexes sont ici particulièrement importantes. Les divers défis technologiques de ces processus d'usinage exigent généralement des solutions spécialement adaptées. Aucune autre machine ne permet de mieux mettre en œuvre le concept d'usinage complet qu'une MILLTURN de WFL.
opportunités d'affaires
Centres d'usinage intégral
Centres de tournage-perçage-fraisage (MILLTURNs)
Livraison de solutions d'usinage clés en main haut de gamme grâce à l'usinage complet réalisée avec les machines les plus modernes et les plus stables au monde Modernisation des ateliers de production conventionnels utilisant une machine MILLTURN unique et un usinage combiné de tournage-perçage-fraisage avec perçage profond, tournage intérieur exempt de vibrations avec des barres d'alésage d'une longueur de 1 000 à 2 500 mm et une précision de pièce de l'ordre du nanomètre.