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WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG

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WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG est le leader mondial dans le domaine de l'usinage complet. WFL est le seul fabricant au monde à se concentrer exclusivement sur la production de centres de tournage-perçage-fraisage multifonctionnels.

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siège social

WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
Wahringerstraße 36
4030 Linz
Autriche
+4373269130
+4373269138172
office@wfl.at
https://www.wfl.at/
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A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

Les petites séries de pièces complexes en métaux réfractaires sont courantes dans l'industrie aérospatiale. Une précision maximale et une fabrication fiable des géométries complexes sont ici particulièrement importantes. Les divers défis technologiques de ces processus d'usinage exigent généralement des solutions spécialement adaptées. Aucune autre machine ne permet de mieux mettre en œuvre le concept d'usinage complet qu'une MILLTURN de WFL.

Bâtiments de la société
© WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
Image du produit
© WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

Centres d'usinage intégral

Centres de tournage-perçage-fraisage (MILLTURNs)

Livraison de solutions d'usinage clés en main haut de gamme grâce à l'usinage complet réalisée avec les machines les plus modernes et les plus stables au monde Modernisation des ateliers de production conventionnels utilisant une machine MILLTURN unique et un usinage combiné de tournage-perçage-fraisage avec perçage profond, tournage intérieur exempt de vibrations avec des barres d'alésage d'une longueur de 1 000 à 2 500 mm et une précision de pièce de l'ordre du nanomètre.

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