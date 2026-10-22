© Wild GmbH

Le groupe WILD développe et fabrique des modules opto-mécatroniques et des appareils complets pour la technique médicale et les technologies optiques.

L'entreprise travaille exclusivement pour le compte de clients sur quatre sites en Carinthie, à Vienne et à Trnava (SK) et emploie plus de 450 personnes.

La liste des produits créés chez WILD est longue : qu'il s'agisse d'appareils d'analyse de laboratoire, de lasers médicaux puissants, de systèmes d'éclairage innovants ou d'appareils de thérapie, là où la précision est essentielle et où les innovations ont lieu, le partenaire système peut faire valoir ses points forts. Les leaders du marché international tout comme les start-ups apprécient la combinaison de savoir-faire en matière d'optique, de mécanique de précision, d'électronique, de logiciels d'application et de technique des matières plastiques.

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