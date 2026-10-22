français
Seitennavigation
Inhalt

Wild GmbH

En bref
logo

Le groupe WILD développe et fabrique des modules opto-mécatroniques et des appareils complets pour la technique médicale et les technologies optiques.

Recherche: Clients

secteur

contact

contact

siège social

Wild GmbH
Wildstraße 4
9100 Völkermarkt
Autriche
+4342322527
+4342322527218
sales@wild.at
https://www.wild.at
vCard
A propos de l'entreprise

Profil de l'entreprise

Le groupe WILD développe et fabrique des modules opto-mécatroniques et des appareils complets pour la technique médicale et les technologies optiques.

L'entreprise travaille exclusivement pour le compte de clients sur quatre sites en Carinthie, à Vienne et à Trnava (SK) et emploie plus de 450 personnes.

La liste des produits créés chez WILD est longue : qu'il s'agisse d'appareils d'analyse de laboratoire, de lasers médicaux puissants, de systèmes d'éclairage innovants ou d'appareils de thérapie, là où la précision est essentielle et où les innovations ont lieu, le partenaire système peut faire valoir ses points forts. Les leaders du marché international tout comme les start-ups apprécient la combinaison de savoir-faire en matière d'optique, de mécanique de précision, d'électronique, de logiciels d'application et de technique des matières plastiques.

Personnes
© Wild GmbH
Personne
© Wild GmbH
opportunités d'affaires

opportunités d'affaires

SYSTÈMES OPTOMÉCATRONIQUES POUR LES TECHNOLOGIES MÉDICALES ET LES TECHNOLOGIES OPTIQUES

De Medical & Life Science au diagnostic in vitro et à l'analyse : WILD propose des services complets allant de l'industrialisation et de la production à l'ingénierie du cycle de vie du produit.

L'accent est mis sur le transfert de produits et la fabrication à la demande dans le domaine de la technique médicale et du diagnostic in vitro.

En tant que fournisseur de services complets, les clients se voient offrir la possibilité de profiter de la flexibilité, de la chaîne d'approvisionnement sophistiquée et des méthodes de production optimisées.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Marc Mandl, Key Account Manager
Wild GmbH
+43 42322527 331
marc.mandl@wild.at
https://www.wild.at
vCard
Image produit
© Wild GmbH