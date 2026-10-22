Wild GmbH
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siège social
9100 Völkermarkt
Autriche
Profil de l'entreprise
Le groupe WILD développe et fabrique des modules opto-mécatroniques et des appareils complets pour la technique médicale et les technologies optiques.
L'entreprise travaille exclusivement pour le compte de clients sur quatre sites en Carinthie, à Vienne et à Trnava (SK) et emploie plus de 450 personnes.
La liste des produits créés chez WILD est longue : qu'il s'agisse d'appareils d'analyse de laboratoire, de lasers médicaux puissants, de systèmes d'éclairage innovants ou d'appareils de thérapie, là où la précision est essentielle et où les innovations ont lieu, le partenaire système peut faire valoir ses points forts. Les leaders du marché international tout comme les start-ups apprécient la combinaison de savoir-faire en matière d'optique, de mécanique de précision, d'électronique, de logiciels d'application et de technique des matières plastiques.
opportunités d'affaires
SYSTÈMES OPTOMÉCATRONIQUES POUR LES TECHNOLOGIES MÉDICALES ET LES TECHNOLOGIES OPTIQUES
De Medical & Life Science au diagnostic in vitro et à l'analyse : WILD propose des services complets allant de l'industrialisation et de la production à l'ingénierie du cycle de vie du produit.
L'accent est mis sur le transfert de produits et la fabrication à la demande dans le domaine de la technique médicale et du diagnostic in vitro.
En tant que fournisseur de services complets, les clients se voient offrir la possibilité de profiter de la flexibilité, de la chaîne d'approvisionnement sophistiquée et des méthodes de production optimisées.
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Wild GmbH