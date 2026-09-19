Werner & Weber GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA – weltweit für Sie da

ADVANTAGE AUSTRIA, mit einem weltweiten Netz von rund 100 Stützpunkten in über 70 Ländern, bietet österreichischen Unternehmen und deren internationalen Geschäftspartnern ein umfangreiches Serviceangebot. Insgesamt rund 800 Mitarbeiter unterstützen Sie dabei die richtigen Lieferanten und Geschäftspartner aus Österreich zu finden. Wir organisieren jährlich rund 800 Veranstaltungen zur Herstellung von Geschäftskontakten. Weitere ADVANTAGE AUSTRIA Services reichen von der Kontaktherstellung zu österreichischen Unternehmen auf der Suche nach Importeuren, Distributoren und Handelsvertretern bis zu detaillierter Information über den Wirtschaftsstandort und den Markteintritt in Österreich.



ADVANTAGE AUSTRIA generiert internationale Geschäftschancen indem wir die Produkte und Services der österreichischen Unternehmen weltweit bewerben, indem wir Firmen und Organisationen außerhalb von Österreich dabei unterstützen starke Beziehungen mit österreichischen Firmen aufzubauen und indem wir den Austausch der besten Köpfe und Innovationen aus Österreich und der Welt fördern.



ÜBER DIESE WEBSEITE

www.advantageaustria.org ist das offizielle Portal der österreichischen Wirtschaft in aller Welt. Hier präsentieren sich österreichische Unternehmen, deren Ziel der Auf- bzw. Ausbau internationaler Geschäftsbeziehungen ist. Kontaktieren Sie unser Team vor Ort oder entdecken Sie auf unserem Portal die Angebote aus allen Branchen.

