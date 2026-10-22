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Condor High Tech Parts GmbH

Kurze Info über uns
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CONDOR hat sich auf die europaweite Beschaffung von Zeichnungsteilen spezialisiert. Unser Service reicht, von der Konstruktion und Entwicklung über die Fertigung und Qualitätskontrolle bis hin zur Logistik.

Seit Mitte der 90er Jahre ist Condor auch in Osteuropa tätig, betreut seine Partner vor Ort und sichert so die ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Condor High Tech Parts GmbH
Wildpretstrasse 4
1110 Wien
Österreich
+43133378210
+431333782150
office@condor.at
http://www.condor.at
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