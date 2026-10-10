E. Hawle Armaturenwerke GmbH
O poduzeću
Hawle, obiteljsko poduzeće osnovano 1948. godine, svjetski je lider u proizvodnji teških armatura. Grupa Hawle Österreich proizvodi dugotrajne kvalitetne armature za sustave pitke vode i kanalizaciju koji su sukladni europskim normama i standardima, odn. koji ih nadilaze.
Hawle, obiteljsko poduzeće osnovano 1948. godine, svjetski je lider u proizvodnji teških armatura. Grupa Hawle Österreich proizvodi dugotrajne kvalitetne armature za sustave pitke vode i kanalizaciju koji su sukladni europskim normama i standardima, odn. koji ih nadilaze.
Jedinstveno 10-godišnje jamstvo kvalitete u ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Austrija
4840 Vöcklabruck
Austrija