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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

O poduzeću
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Hawle, obiteljsko poduzeće osnovano 1948. godine, svjetski je lider u proizvodnji teških armatura. Grupa Hawle Österreich proizvodi dugotrajne kvalitetne armature za sustave pitke vode i kanalizaciju koji su sukladni europskim normama i standardima, odn. koji ih nadilaze.

Jedinstveno 10-godišnje jamstvo kvalitete u ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Austrija
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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