hrvatski
Seitennavigation
Inhalt

Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG

O poduzeću
logo

Poduzeće RÜBIG se od 1946. godine do danas razvijalo od male kovačnice do međunarodno uspješnog centra kompetencija u području metala.

RÜBIG Härtetechnik je stručnjak za vruću obradu čelika i aluminija te nudi individualna rješenja za pojedine potrebe svakog klijenta u pogledu vruće obrade.
RÜBIG Anlagentechnik ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Austrija
+437242471350
+437242471352055
schmiede.vertrieb@rubig.com
http://www.rubig.com
vCard