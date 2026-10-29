Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
O poduzeću
Poduzeće RÜBIG se od 1946. godine do danas razvijalo od male kovačnice do međunarodno uspješnog centra kompetencija u području metala.
Poduzeće RÜBIG se od 1946. godine do danas razvijalo od male kovačnice do međunarodno uspješnog centra kompetencija u području metala.
RÜBIG Härtetechnik je stručnjak za vruću obradu čelika i aluminija te nudi individualna rješenja za pojedine potrebe svakog klijenta u pogledu vruće obrade.
RÜBIG Anlagentechnik ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Franz Rübig & Söhne GmbH & Co KG
Mitterhoferstraße 17
4600 Wels
Austrija
4600 Wels
Austrija