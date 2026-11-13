H+H SYSTEM GmbH
O poduzeću
H+H SYSTEM pregledno i na način kojim se štedi prostor raspoređuje lijekove, laboratorijski pribor i sitne dijelove svih vrsta. Pretince se može vrlo fleksibilno, jednostavno i brzo pomicati i preraspoređivati te se na taj način odmah prilagođavaju prostornim zahtjevima, što nije slučaj s nepomičnim ladicama s utičnim ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Austrija
5350 Strobl
Austrija