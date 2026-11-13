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H+H SYSTEM GmbH

O poduzeću
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H+H SYSTEM pregledno i na način kojim se štedi prostor raspoređuje lijekove, laboratorijski pribor i sitne dijelove svih vrsta. Pretince se može vrlo fleksibilno, jednostavno i brzo pomicati i preraspoređivati te se na taj način odmah prilagođavaju prostornim zahtjevima, što nije slučaj s nepomičnim ladicama s utičnim ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Austrija
+436137217930
+4361372179314
sales@hhsystem.com
https://www.hhsystem.com
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