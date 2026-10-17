Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.
O poduzeću
Tvrtka Handlos 100% je obiteljsko poduzeće koje još od davne 1820. godine povezuje tradiciju i uspjeh.
Tvrtka Handlos 100% je obiteljsko poduzeće koje još od davne 1820. godine povezuje tradiciju i uspjeh.
Kvaliteta, inovacije i dosljedno slijeđenje politike brenda glavni su oslonci filozofije ove tvrtke!
Na dvije lokacije zapošljavamo 80 radnika, koji u modernim postrojenjima proizvode visokokvalitetne proizvode, ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.
Schulstraße 20
4284 Tragwein
Austrija
4284 Tragwein
Austrija