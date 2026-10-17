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Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.

O poduzeću
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Tvrtka Handlos 100% je obiteljsko poduzeće koje još od davne 1820. godine povezuje tradiciju i uspjeh.

Kvaliteta, inovacije i dosljedno slijeđenje politike brenda glavni su oslonci filozofije ove tvrtke!

Na dvije lokacije zapošljavamo 80 radnika, koji u modernim postrojenjima proizvode visokokvalitetne proizvode, ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Herbert Handlos Gesellschaft m.b.H.
Schulstraße 20
4284 Tragwein
Austrija
+437263883170
+4372638821710
handlos@handlos.at
http://www.handlos.at
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