Herbsthofer GmbH
O poduzeću
Herbsthofer GmbH je tvrtka koja se od 1870. godine nalazi u obiteljskom vlasništvu i nudi sljedeće usluge: dimna ventilacija, komprimirani zrak, generator pare, energetske centrale, sustavi grijanja, parni sustavi visokog i niskog tlaka, hlađenje, klimatizacija, ventilacija, procesno hlađenje i sustavi za industrijsko ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Herbsthofer GmbH
Ignaz-Mayer-Straße 9
4021 Linz
Austrija
4021 Linz
Austrija