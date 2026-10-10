ILF Consulting Engineers
O poduzeću
ILF Grupa međunarodno je aktivno, potpuno neovisno inženjersko-konzultantsko poduzeće koje podržava svoje klijente u uspješnoj realizaciji tehnički zahtjevnih, složenih industrijskih i infrastrukturnih projekata.
Gospodarska grana
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Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
ILF Consulting Engineers
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum
Austrija
6063 Rum
Austrija
ILF Consulting Engineers
Würtzlerstraße 3
1030 Wien
Austrija
1030 Wien
Austrija