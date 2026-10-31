INP Austria GmbH
O poduzeću
Već više od 25 godina, INP grupa uspješno vodi tehničke projekte diljem svijeta. Korijeni poduzeća INP Austria GmbH vezani su uz granju postrojenja za metalnu industriju. Osnovano je 2006. godine, tada sa sjedištem u Linzu, koje je 2014. prebačeno u Gallneukirchen.
Već više od 25 godina, INP grupa uspješno vodi tehničke projekte diljem svijeta. Korijeni poduzeća INP Austria GmbH vezani su uz granju postrojenja za metalnu industriju. Osnovano je 2006. godine, tada sa sjedištem u Linzu, koje je 2014. prebačeno u Gallneukirchen.
Težište su tehničke usluge u gradnji industrijskih ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
INP Austria GmbH
Gaisbacher Straße 6
4210 Gallneukirchen
Austrija
4210 Gallneukirchen
Austrija