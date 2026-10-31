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INP Austria GmbH

O poduzeću
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Već više od 25 godina, INP grupa uspješno vodi tehničke projekte diljem svijeta. Korijeni poduzeća INP Austria GmbH vezani su uz granju postrojenja za metalnu industriju. Osnovano je 2006. godine, tada sa sjedištem u Linzu, koje je 2014. prebačeno u Gallneukirchen.

Težište su tehničke usluge u gradnji industrijskih ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

INP Austria GmbH
Gaisbacher Straße 6
4210 Gallneukirchen
Austrija
+437235221880
+4372352218899
austria@inp-e.com
http://www.inp-e.com
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