JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
O poduzeću
JOANNEUM RESEARCH razvija rješenja i tehnologije za gospodarstvo i industriju u širokom rasponu sektora te provodi vrhunska istraživanja na međunarodnoj razini.
Gospodarska grana
Kako stupiti u kontakt s poduzećemNatrag Naprijed
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Austrija
8010 Graz
Austrija
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Austrija
8010 Graz
Austrija
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Austrija
8010 Graz
Austrija
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
Austrija
8160 Weiz
Austrija
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Steyrergasse 17
8010 Graz
Austrija
8010 Graz
Austrija
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Austrija
8010 Graz
Austrija
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
Austrija
9020 Klagenfurt
Austrija