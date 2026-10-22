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JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH

O poduzeću
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JOANNEUM RESEARCH razvija rješenja i tehnologije za gospodarstvo i industriju u širokom rasponu sektora te provodi vrhunska istraživanja na međunarodnoj razini.

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

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