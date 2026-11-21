Josef Lex & Co.Internationale Speditions- und Lagerhausgesellschaft m.b.H.
O poduzeću
Tvrtka Josef Lex & Co je stručnjak za područja usluga logističkih skladišta (kontrole, vaganje, vanjsko pakiranje, komisijske poslove, oznake itd.), stanica za pakiranje kontejnera s profesionalnim poslovima skladištenja, kao i vlastitim privatnim carinskim skladištem, poreznim skladištem za pivo i vino.
Tvrtka Josef Lex & Co je stručnjak za područja usluga logističkih skladišta (kontrole, vaganje, vanjsko pakiranje, komisijske poslove, oznake itd.), stanica za pakiranje kontejnera s profesionalnim poslovima skladištenja, kao i vlastitim privatnim carinskim skladištem, poreznim skladištem za pivo i vino.
Već od 1950. ...
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Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Podružnice u ovoj zemlj
Lex & Co. d.o.o.
Vilka Novaka 50/c
42000 Varazdin
Hrvatska
42000 Varazdin
Hrvatska
Glavno sjedište
Josef Lex & Co.Internationale Speditions- und Lagerhausgesellschaft m.b.H.
Hauptplatz 15
8430 Leibnitz
Austrija
8430 Leibnitz
Austrija
Josef Lex & Co.Internationale Speditions- und Lagerhausgesellschaft m.b.H.
Dorfstraße 70
8451 Leibnitz
Austrija
8451 Leibnitz
Austrija
Josef Lex & Co.Internationale Speditions- und Lagerhausgesellschaft m.b.H.
Hart 101
9586 Fürnitz
Austrija
9586 Fürnitz
Austrija