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KEBA Group AG

O poduzeću
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KEBA AG, poduzeće s međunarodnim uspjehom, osnovano je 1968. godine sa sjedištem i vlastitim razvojem i proizvodnjom u Linzu (Austrija).

KEBA proizvodi inovativna automatizacijska rješenja za industrijsku, bankarsku, uslužnu i energetsku automatizaciju te je zastupljena u svijetu sa svojim vlastitim poslovnicama u ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

KEBA Group AG
Reindlstraße 51
4040 Linz
Austrija
+4373270900
keba@keba.com
http://www.keba.com
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