KEBA Group AG
O poduzeću
KEBA AG, poduzeće s međunarodnim uspjehom, osnovano je 1968. godine sa sjedištem i vlastitim razvojem i proizvodnjom u Linzu (Austrija).
KEBA AG, poduzeće s međunarodnim uspjehom, osnovano je 1968. godine sa sjedištem i vlastitim razvojem i proizvodnjom u Linzu (Austrija).
KEBA proizvodi inovativna automatizacijska rješenja za industrijsku, bankarsku, uslužnu i energetsku automatizaciju te je zastupljena u svijetu sa svojim vlastitim poslovnicama u ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
KEBA Group AG
Reindlstraße 51
4040 Linz
Austrija
4040 Linz
Austrija