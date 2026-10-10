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Kuhn Baumaschinen GmbH

O poduzeću
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Grupacija KUHN je podijeljena na strateška poslovna polja građevinskih strojeva i utovarne tehnike.
Ime KUHN sa svojim inozemnim tvrtkama kćerima u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji, Poljskoj, Švicarskoj i Njemačkoj glasi za pouzdanog partera u građevini, transportu, skladištenju i ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Kuhn Baumaschinen GmbH
Kuhn Straße 1
5301 Eugendorf
Austrija
+43622582060
+4362258206191
office@kuhn.at
http://www.kuhn.at
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