Kuhn Baumaschinen GmbH
O poduzeću
Grupacija KUHN je podijeljena na strateška poslovna polja građevinskih strojeva i utovarne tehnike.
Grupacija KUHN je podijeljena na strateška poslovna polja građevinskih strojeva i utovarne tehnike.
Ime KUHN sa svojim inozemnim tvrtkama kćerima u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji, Poljskoj, Švicarskoj i Njemačkoj glasi za pouzdanog partera u građevini, transportu, skladištenju i ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Kuhn Baumaschinen GmbH
Kuhn Straße 1
5301 Eugendorf
Austrija
5301 Eugendorf
Austrija