Münzer Bioindustrie GmbH
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Glavno sjedište
8261 Sinabelkirchen
Austrija
1220 Wien
Austrija
Profil poduzeća
Münzer Bioindustrie GmbH konglomerat je pod upravljanjem vlasnika sa sjedištem u Austriji. Usluge ovog društva uključuju zbrinjavanje tekućeg otpada, prikupljanje i obradu rabljenih ulja za kuhanje u svrhu proizvodnje biodizela, čišćenje industrijskih postrojenja te recikliranje kabela i elektroničkog otpada. Ovo obiteljsko poduzeće osnovano je 1991. godine te je jedan od najvećih sakupljača i trgovaca rabljenim uljima za kuhanje u Europi. Münzer upravlja najvećim postrojenjem za proizvodnju biodizela u zemlji, a ono se nalazi u naftnoj luci Lobau u Beču. Primarni cilj društva je dekarbonizacija prometnog sektora. Više od 800 zaposlenika na tri kontinenta ostvarilo je promet od preko 360 milijuna eura u financijskoj godini 2024./25.
Poslovne prilike
Od otpada do energije
Münzer kontinuirano traži nove partnere i suradnje za prikupljanje rabljenog ulja za kuhanje. Kao društvo koje posluje u sektoru kružnog gospodarstva, Münzer prerađuje rabljeno ulje za kuhanje u održivi biodizel, čime doprinosi dekarbonizaciji prometnog sektora. Nadalje, Münzer je uvijek zainteresiran za nove suradnje u području naprednih sirovina. Münzer pozdravlja razgovore s poduzećima koja prikupljaju i isporučuju odgovarajući otpad i sirovine.