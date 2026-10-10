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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

O poduzeću
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Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) je austrijska službena agencija za izvozno kreditiranje (ECA) i podržava austrijske izvoznike i njihove inozemne kupce.

OeKB nudi dugoročno financiranje s vrlo atraktivnim kamatnim stopama za kupnju austrijske investicijske robe. Kupac na taj način dobiva ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Austrija
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
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