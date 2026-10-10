Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
O poduzeću
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) je austrijska službena agencija za izvozno kreditiranje (ECA) i podržava austrijske izvoznike i njihove inozemne kupce.
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) je austrijska službena agencija za izvozno kreditiranje (ECA) i podržava austrijske izvoznike i njihove inozemne kupce.
OeKB nudi dugoročno financiranje s vrlo atraktivnim kamatnim stopama za kupnju austrijske investicijske robe. Kupac na taj način dobiva ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Austrija
1010 Wien
Austrija