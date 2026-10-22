Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
1010 Wien
Austrija
4021 Linz
Austrija
Profil poduzeća
Austrijsko obiteljsko poduzeće Plasser & Theurer već više od 70 godina postavlja standarde u izgradnji tračnica. Ovo je poduzeće kao pionir u području izgradnje željeznice već isporučilo 17.800 strojeva u 110 zemalja. Asortiman strojeva pokriva gotovo sve radne procese koji su potrebni za održavanje i izgradnju te preinaku željezničkih kolosijeka. Na globalnoj razini, zajedno s 22 partnerska poduzeća, osiguravamo životni ciklus proizvoda tijekom niza desetljeća. Jednostavan rad zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, end-to-end rješenja i klimatski povoljni načini pogona glavne su značajke nove ponude poduzeća.
Poslovne prilike
Izvoz strojeva za izgradnju željezničkih pruga
Plasser & Theurer nudi strojeve i sustave strojeva za sljedeće zadatke izgradnje i održavanja željezničkih pruga:
• Nabijanje
• Nasipanje i poravnavanje šljunka
• Stabilizacija i zbijanje
• Čišćenje kolosiječnog zastora
• Poboljšanje pružnog tijela
• Logistika materijala
• Popravljanje kolosijeka i izgradnja kolosijeka
• Popravljanje skretnica i konstrukcija skretnica
• Mobilna obrada tračnica
• Radovi mjerenja
• Izgradnja kontaktne mreže
• Održavanje željezničke pruge strojevima za održavanje željezničke infrastrukture
• Posebni zadaci