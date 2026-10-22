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POLOPLAST GmbH & Co KG

O poduzeću
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Kao dobavljač plastičnih cijevnih sustava, spojeva i polimernog inženjerstva, POLOPLAST s preko 60 godina povijesti poduzeća slovi za vodećeg europskog stručnjak za plastiku.

Fokus je na plastičnim cijevnim sustavima za građevinske usluge, vodoopskrbu i kanalizaciju. Inovativni duh, tehnološko vodstvo i održivo ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplaststraße 1
4060 Leonding
Austrija
+4373238860
+4373238869
office@poloplast.com
http://www.poloplast.com
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