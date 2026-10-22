POLOPLAST GmbH & Co KG
O poduzeću
Kao dobavljač plastičnih cijevnih sustava, spojeva i polimernog inženjerstva, POLOPLAST s preko 60 godina povijesti poduzeća slovi za vodećeg europskog stručnjak za plastiku.
Kao dobavljač plastičnih cijevnih sustava, spojeva i polimernog inženjerstva, POLOPLAST s preko 60 godina povijesti poduzeća slovi za vodećeg europskog stručnjak za plastiku.
Fokus je na plastičnim cijevnim sustavima za građevinske usluge, vodoopskrbu i kanalizaciju. Inovativni duh, tehnološko vodstvo i održivo ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
POLOPLAST GmbH & Co KG
Poloplaststraße 1
4060 Leonding
Austrija
4060 Leonding
Austrija