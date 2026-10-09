PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
O poduzeću
PÖTTINGER Entsorgungstechnik je tradicionalno austrijsko obiteljsko poduzeće i vodeći dobavljač strojeva za industriju recikliranja i gospodarenja otpadom. Kao proizvođač press kontejnera, pužnih kompaktora, ident sustava za vaganje itd., ovo poduzeće kupcima nudi održiva i prilagođena rješenja proizvoda koja značajno ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austrija
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austrija