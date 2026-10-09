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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

O poduzeću
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PÖTTINGER Entsorgungstechnik je tradicionalno austrijsko obiteljsko poduzeće i vodeći dobavljač strojeva za industriju recikliranja i gospodarenja otpadom. Kao proizvođač press kontejnera, pužnih kompaktora, ident sustava za vaganje itd., ovo poduzeće kupcima nudi održiva i prilagođena rješenja proizvoda koja značajno ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austrija
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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