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Praher Plastics Austria GmbH

O poduzeću
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Praher Plastics je stručnjak za obradu tehničke plastike.

Vlastiti program uključuje ručne i automatske armature izrađene od PVC-C, PVC-U, PP i PVDF s dodacima: kuglasti ventili (dvo i trosmjerni), nepovratni leptirasti zatvarači i ventili, leptir ventili, membranski ventili, ventilacijski, ventil iza provjetravanje ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Praher Plastics Austria GmbH
Poneggenstraße 5
4311 Schwertberg
Austrija
+437262611780
+43726261203
sales@praherplastics.com
https://www.praher-plastics.com
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