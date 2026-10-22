Praher Plastics Austria GmbH
O poduzeću
Praher Plastics je stručnjak za obradu tehničke plastike.
Praher Plastics je stručnjak za obradu tehničke plastike.
Vlastiti program uključuje ručne i automatske armature izrađene od PVC-C, PVC-U, PP i PVDF s dodacima: kuglasti ventili (dvo i trosmjerni), nepovratni leptirasti zatvarači i ventili, leptir ventili, membranski ventili, ventilacijski, ventil iza provjetravanje ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Praher Plastics Austria GmbH
Poneggenstraße 5
4311 Schwertberg
Austrija
4311 Schwertberg
Austrija