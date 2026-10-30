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Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank

O poduzeću
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Odvjetnički ured Dr. F. Schwank prvenstveno zastupa poznate multinacionalne koncerne i institucije s podružnicama u Austriji, Srednjoj i Istočnoj Europi, kao i u trećim zemljama.

Dr. F. Schwank svojim klijentima nudi savjete prije svega u području međunarodnog prava, kao i u pitanjima financijske i upravne prirode. ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Austrija
+4315335704
+4315335706
offices@schwank.com
http://www.schwank.com
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