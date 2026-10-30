Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
O poduzeću
Odvjetnički ured Dr. F. Schwank prvenstveno zastupa poznate multinacionalne koncerne i institucije s podružnicama u Austriji, Srednjoj i Istočnoj Europi, kao i u trećim zemljama.
Odvjetnički ured Dr. F. Schwank prvenstveno zastupa poznate multinacionalne koncerne i institucije s podružnicama u Austriji, Srednjoj i Istočnoj Europi, kao i u trećim zemljama.
Dr. F. Schwank svojim klijentima nudi savjete prije svega u području međunarodnog prava, kao i u pitanjima financijske i upravne prirode. ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Austrija
1010 Wien
Austrija