Redbloc | Redblocsystems GmbH
Sustav Redblocsystems nudi inovativnu tehnologiju za predgotovljavanje masivnih gotovih dijelova i isporučuje ih ovlaštenim poduzećima. Visokokvalitetni zidni elementi mogu se učinkovito i ekonomično mjeri napraviti od cigle, pijesak-vapno cigle, poroznog betona, betonskih blokova ili ostalih čvrstih materijala.
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Glavno sjedište
4600 Wels
Austrija
Profil poduzeća
Sustav Redblocsystems nudi inovativnu tehnologiju za predgotovljavanje masivnih gotovih dijelova i isporučuje ih ovlaštenim poduzećima. Visokokvalitetni zidni elementi mogu se učinkovito i ekonomično mjeri napraviti od cigle, pijesak-vapno cigle, poroznog betona, betonskih blokova ili ostalih čvrstih materijala.
Prednosti:
- provjerena tehnologija za predgotovljene dijelove
- „just-in-time“ proizvodnja
- visoka kvaliteta i preciznost
- egzaktni izrezi (kosi krovovi, prozori itd.)
- kratki rokovi izrade
- troškovi koji se mogu unaprijed izračunati
- moguća izrada za sve vrste građevina
Redblocsystems ujedinjuje prednosti masivne gradnje u pogledu kvalitete stanovanja, održivosti, zaštita od topline i buke s učinkovitošću montažne gradnje.
Poslovne prilike
BUDUĆNOST GRADNJE. UČINKOVITO I POTPUNO AUTOMATSKI.
Sustav Redblocsystems nudi poluautomatizirane i automatizirane pogone za proizvodnju gotovih zidnih elemenata. Gotovi dijelovi izrađuju se po mjeri. Svi posebni oblici, poput kosih krovova, instalacijskih kanala, otvora za prozore i vrata, proizvode se potpuno automatizirano.
Sustav Redblocsystems ima potrebna građevinsko-tehnička odobrenja i nudi svoje znanje u okviru procesa licenciranja. Redblocsystems je rješenje za budućnost za problem nedostatka kvalificiranih radnika i povećava produktivnost u građevini.
Ciljna skupina su proizvođači građevinskog materijala i građevinske tvrtke.