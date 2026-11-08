© Redbloc | Redblocsystems GmbH

Sustav Redblocsystems nudi inovativnu tehnologiju za predgotovljavanje masivnih gotovih dijelova i isporučuje ih ovlaštenim poduzećima. Visokokvalitetni zidni elementi mogu se učinkovito i ekonomično mjeri napraviti od cigle, pijesak-vapno cigle, poroznog betona, betonskih blokova ili ostalih čvrstih materijala.

Prednosti:

- provjerena tehnologija za predgotovljene dijelove

- „just-in-time“ proizvodnja

- visoka kvaliteta i preciznost

- egzaktni izrezi (kosi krovovi, prozori itd.)

- kratki rokovi izrade

- troškovi koji se mogu unaprijed izračunati

- moguća izrada za sve vrste građevina

Redblocsystems ujedinjuje prednosti masivne gradnje u pogledu kvalitete stanovanja, održivosti, zaštita od topline i buke s učinkovitošću montažne gradnje.

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