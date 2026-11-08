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Redbloc | Redblocsystems GmbH

O poduzeću
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Sustav Redblocsystems nudi inovativnu tehnologiju za predgotovljavanje masivnih gotovih dijelova i isporučuje ih ovlaštenim poduzećima. Visokokvalitetni zidni elementi mogu se učinkovito i ekonomično mjeri napraviti od cigle, pijesak-vapno cigle, poroznog betona, betonskih blokova ili ostalih čvrstih materijala.

Traže se: kupci

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
Austrija
info@redblocsystems.com
https://www.redblocsystems.com
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O poduzeću

Profil poduzeća

Sustav Redblocsystems nudi inovativnu tehnologiju za predgotovljavanje masivnih gotovih dijelova i isporučuje ih ovlaštenim poduzećima. Visokokvalitetni zidni elementi mogu se učinkovito i ekonomično mjeri napraviti od cigle, pijesak-vapno cigle, poroznog betona, betonskih blokova ili ostalih čvrstih materijala.

Prednosti:
- provjerena tehnologija za predgotovljene dijelove
- „just-in-time“ proizvodnja
- visoka kvaliteta i preciznost
- egzaktni izrezi (kosi krovovi, prozori itd.)
- kratki rokovi izrade
- troškovi koji se mogu unaprijed izračunati
- moguća izrada za sve vrste građevina

Redblocsystems ujedinjuje prednosti masivne gradnje u pogledu kvalitete stanovanja, održivosti, zaštita od topline i buke s učinkovitošću montažne gradnje.

Slika proizvoda
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Slika proizvoda
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Poslovne prilike

Poslovne prilike

BUDUĆNOST GRADNJE. UČINKOVITO I POTPUNO AUTOMATSKI.

Sustav Redblocsystems nudi poluautomatizirane i automatizirane pogone za proizvodnju gotovih zidnih elemenata. Gotovi dijelovi izrađuju se po mjeri. Svi posebni oblici, poput kosih krovova, instalacijskih kanala, otvora za prozore i vrata, proizvode se potpuno automatizirano.

Sustav Redblocsystems ima potrebna građevinsko-tehnička odobrenja i nudi svoje znanje u okviru procesa licenciranja. Redblocsystems je rješenje za budućnost za problem nedostatka kvalificiranih radnika i povećava produktivnost u građevini.

Ciljna skupina su proizvođači građevinskog materijala i građevinske tvrtke.

Slika proizvoda
© Redbloc | Redblocsystems GmbH