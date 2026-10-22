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Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH

O poduzeću
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Seal Maker je globalno prisutan proizvođač visokokvalitetnih poluproizvoda, strojeva s računalnim numeričkim upravljanjem (CNC strojeva) i brtvi koji imaju primjenu u različitim područjima industrije. Kompletni upravljački sustavi za CNC strojeve nude se s posebnim softverom, a koriste se za brzu i ekonomičnu daljnju ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Austrija
+432626200850
+4326262008566
office@seal-maker.com
http://www.seal-maker.com
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