Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
O poduzeću
Seal Maker je globalno prisutan proizvođač visokokvalitetnih poluproizvoda, strojeva s računalnim numeričkim upravljanjem (CNC strojeva) i brtvi koji imaju primjenu u različitim područjima industrije. Kompletni upravljački sustavi za CNC strojeve nude se s posebnim softverom, a koriste se za brzu i ekonomičnu daljnju ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
Austrija
7025 Pöttelsdorf
Austrija