Snowsports GmbH – Snowsports Academy inovativno je austrijsko društvo specijalizirano za osposobljavanje i usavršavanje učitelja skijanja i snowboardinga, razvoj projekata snježnih sportova te profesionalno savjetovanje u zimskom sportskom turizmu.

Glavna područja djelovanja:

• programi osposobljavanja austrijskih učitelja skijanja i snowboardinga na njemačkom i engleskom jeziku

• savjetovanje i razvoj projekata za popularizaciju snježnih sportova

• alternativni koncepti razvoja snježnih sportova u urbanim sredinama

• programi osposobljavanja u Austriji ili na međunarodnim lokacijama projektnih partnera

Kao kompetentni partner s 50 godina iskustva u industriji zimskih sportova, u suradnji s projektnim partnerima u prvi plan stavljamo kvalitetu i strast.

Martin Dolezal, CEO, Johann Reisenberger, COO © Snowsports Academy