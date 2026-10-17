"Snowsports GmbH"
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Glavno sjedište
1210 Wien
Austrija
Profil poduzeća
Snowsports GmbH – Snowsports Academy inovativno je austrijsko društvo specijalizirano za osposobljavanje i usavršavanje učitelja skijanja i snowboardinga, razvoj projekata snježnih sportova te profesionalno savjetovanje u zimskom sportskom turizmu.
Glavna područja djelovanja:
• programi osposobljavanja austrijskih učitelja skijanja i snowboardinga na njemačkom i engleskom jeziku
• savjetovanje i razvoj projekata za popularizaciju snježnih sportova
• alternativni koncepti razvoja snježnih sportova u urbanim sredinama
• programi osposobljavanja u Austriji ili na međunarodnim lokacijama projektnih partnera
Kao kompetentni partner s 50 godina iskustva u industriji zimskih sportova, u suradnji s projektnim partnerima u prvi plan stavljamo kvalitetu i strast.
Poslovne prilike
Projekti zimskih sportova u turizmu
Klijenti i partneri uživaju prednosti opsežnog međunarodnog iskustva rukovodećeg tima i zaposlenika društva Snowsports Academy u uspostavi i razvoju različitih segmenata poslovanja u zimskim sportovima.
B2B:
• programi osposobljavanja učitelja skijanja u Austriji ili na međunarodnoj lokaciji projektnog partnera
• programi osposobljavanja učitelja snowboardinga u Austriji ili na međunarodnoj lokaciji projektnog partnera
• koncepti upravljanja poslovanjem i marketinški koncepti
• razvoj turizma u području zimskih sportova
B2C:
Sudionici programa osposobljavanja i treninga za učitelje skijanja i snowboardinga