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"Snowsports GmbH"

O poduzeću
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Snowsports GmbH – Snowsports Academy je društvo specijalizirano za osposobljavanje i usavršavanje učitelja skijanja i snowboardinga, razvoj projekata snježnih sportova te savjetovanje u zimskom sportskom turizmu.

Traže se: kupci

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Austrija
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
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O poduzeću

Profil poduzeća

Snowsports GmbH – Snowsports Academy inovativno je austrijsko društvo specijalizirano za osposobljavanje i usavršavanje učitelja skijanja i snowboardinga, razvoj projekata snježnih sportova te profesionalno savjetovanje u zimskom sportskom turizmu.
Glavna područja djelovanja:
• programi osposobljavanja austrijskih učitelja skijanja i snowboardinga na njemačkom i engleskom jeziku
• savjetovanje i razvoj projekata za popularizaciju snježnih sportova
• alternativni koncepti razvoja snježnih sportova u urbanim sredinama
• programi osposobljavanja u Austriji ili na međunarodnim lokacijama projektnih partnera

Kao kompetentni partner s 50 godina iskustva u industriji zimskih sportova, u suradnji s projektnim partnerima u prvi plan stavljamo kvalitetu i strast.

Osobe
Martin Dolezal, CEO, Johann Reisenberger, COO © Snowsports Academy
Simbolična slika
© Snowsports Academy
Poslovne prilike

Poslovne prilike

Projekti zimskih sportova u turizmu

Klijenti i partneri uživaju prednosti opsežnog međunarodnog iskustva rukovodećeg tima i zaposlenika društva Snowsports Academy u uspostavi i razvoju različitih segmenata poslovanja u zimskim sportovima.

B2B:
• programi osposobljavanja učitelja skijanja u Austriji ili na međunarodnoj lokaciji projektnog partnera
• programi osposobljavanja učitelja snowboardinga u Austriji ili na međunarodnoj lokaciji projektnog partnera
• koncepti upravljanja poslovanjem i marketinški koncepti
• razvoj turizma u području zimskih sportova

B2C:
Sudionici programa osposobljavanja i treninga za učitelje skijanja i snowboardinga

Osobe
© Snowsports Academy