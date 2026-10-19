TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH
O poduzeću
Tüchler je sinonim za usmjerenost ka kupcu i partnerske odnose. Vrijednosti koje tijekom povijesti tvrtke stvaraju pouzdanu suradnju i koje su rezultirale brojnim, dugotrajnim poslovnim odnosima.
Tüchler je sinonim za usmjerenost ka kupcu i partnerske odnose. Vrijednosti koje tijekom povijesti tvrtke stvaraju pouzdanu suradnju i koje su rezultirale brojnim, dugotrajnim poslovnim odnosima.
Tüchler ima podružnice u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj i Rusiji, kao i međunarodnu direktnu prodaju. Obiteljska tvrtka ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH
Rennbahnweg 78
1220 Wien
Austrija
1220 Wien
Austrija