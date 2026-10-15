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voestalpine Rail Technology GmbH

O poduzeću
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Sa svojom 110-godišnjom poviješću proizvodnje voestalpine Schienen GmbH danas je najmodernija i najnaprednija valjaonica tračnica na svijetu čija najopsežnija paleta tračničkih profila i čelika besprijekorno ispunjava visoke zahtjeve mješovitog, teretnog, podzemnog i tramvajskog prometa te proizvodnje skretnica. ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Austrija
+435030426
+4350304664981
info.schienen@voestalpine.com
https://www.voestalpine.com/railway-systems
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