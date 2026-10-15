voestalpine Rail Technology GmbH
O poduzeću
Sa svojom 110-godišnjom poviješću proizvodnje voestalpine Schienen GmbH danas je najmodernija i najnaprednija valjaonica tračnica na svijetu čija najopsežnija paleta tračničkih profila i čelika besprijekorno ispunjava visoke zahtjeve mješovitog, teretnog, podzemnog i tramvajskog prometa te proizvodnje skretnica. ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Austrija
8700 Leoben
Austrija