hrvatski
Seitennavigation
Inhalt

Werner & Weber GmbH

O poduzeću
logo

Već više od 30 godina se poduzeće Werner & Weber bavi razvojem i proizvodnjom inovativnih proizvoda za sakupljanje otpada, kao i projektiranjem i prodajom sustava za odlaganje otpada. Naš program obuhvaća prijenosne i fiksne kompresore otpada za sabijanje u kontejnerima, postaje za pretovar otpada, pužne ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austrija
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
vCard