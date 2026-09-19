Werner & Weber GmbH
O poduzeću
Već više od 30 godina se poduzeće Werner & Weber bavi razvojem i proizvodnjom inovativnih proizvoda za sakupljanje otpada, kao i projektiranjem i prodajom sustava za odlaganje otpada. Naš program obuhvaća prijenosne i fiksne kompresore otpada za sabijanje u kontejnerima, postaje za pretovar otpada, pužne ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austrija
2474 Gattendorf
Austrija