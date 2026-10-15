woody GmbH
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Glavno sjedište
9133 Sittersdorf
Austrija
Profil poduzeća
Društvo woody GmbH već više od 100 godina proizvodi savitljive drvene cipele od prirodnih materijala: drva i kože. Asortiman obuhvaća klompe, natikače, sandale, čizme i tenisice. Posebnost woody obuće savitljivi je drveni potplat s ergonomskim uloškom – za udoban hod, optimalan pokret pri koraku i dobru amortizaciju. Fiksni anatomski uložak pruža stabilnost, podupire svod stopala i jača muskulaturu – sve su to karakteristike koje su već oduševile više od milijun zadovoljnih kupaca.
Budući da su udobnost i dizajn jednako važni, kolekcija woody spaja klasične i trendi boje, modele od krzna te ekskluzivna dizajnerska izdanja, među kojima se ističe suradnja s Vivienne Westwood započeta 2016. godine.
Poslovne prilike
Održive, udobne i moderne cipele – za svakodnevicu, posao ili kao izraz životnog stila
woody GmbH traži potencijalne partnere za distribuciju u Hrvatskoj koji bi podržali ulazak na tržište i uspješno promovirali „nešto drugačije“ cipele. Cilj je širenje prisutnosti na hrvatskom tržištu te izgradnja dugoročnih poslovnih partnerstava.