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Worldline Austria GmbH

O poduzeću
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Worldline, s više od 9400 zaposlenika, usredotočen je na tri osnovne djelatnosti: trgovačke usluge, usluge mobilnosti i e-transakcija, kao i financijske usluge.

U području mobilnosti, Worldline International nudi rješenja CIS (Cargo Information System) za obračunavanje međunarodnih prijevoza u željezničkom i ...

Gospodarska grana

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Kako stupiti u kontakt s poduzećem

Glavno sjedište

Worldline Austria GmbH
Siemensstraße 92
1210 Wien
Austrija
+4315061837784
http://www.worldline.com
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