Worldline Austria GmbH
O poduzeću
Worldline, s više od 9400 zaposlenika, usredotočen je na tri osnovne djelatnosti: trgovačke usluge, usluge mobilnosti i e-transakcija, kao i financijske usluge.
Worldline, s više od 9400 zaposlenika, usredotočen je na tri osnovne djelatnosti: trgovačke usluge, usluge mobilnosti i e-transakcija, kao i financijske usluge.
U području mobilnosti, Worldline International nudi rješenja CIS (Cargo Information System) za obračunavanje međunarodnih prijevoza u željezničkom i ...
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Kako stupiti u kontakt s poduzećem
Glavno sjedište
Worldline Austria GmbH
Siemensstraße 92
1210 Wien
Austrija
1210 Wien
Austrija