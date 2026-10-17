Plansee
Kurze Info über uns
Die Plansee-Gruppe ist eines der führenden Unternehmen in der Pulvermetallurgie und deckt vom Erz bis zur kundenspezifischen Komponente den gesamten Produktionsprozess ab.
Die Plansee-Gruppe ist eines der führenden Unternehmen in der Pulvermetallurgie und deckt vom Erz bis zur kundenspezifischen Komponente den gesamten Produktionsprozess ab.
Der Unternehmensbereich Plansee Hochleistungswerkstoffe ist Experte für Komponenten aus Molybdän, Wolfram, Tantal, Niob und Chrom. Ob in der ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Plansee
Metallwerk-Plansee-Straße 71
6600 Reutte
Österreich
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