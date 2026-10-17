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Plansee

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Die Plansee-Gruppe ist eines der führenden Unternehmen in der Pulvermetallurgie und deckt vom Erz bis zur kundenspezifischen Komponente den gesamten Produktionsprozess ab.

Der Unternehmensbereich Plansee Hochleistungswerkstoffe ist Experte für Komponenten aus Molybdän, Wolfram, Tantal, Niob und Chrom. Ob in der ...

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Plansee
Metallwerk-Plansee-Straße 71
6600 Reutte
Österreich
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https://www.plansee.com
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