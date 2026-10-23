Donau Chemie Aktiengesellschaft
Rövid bemutatkozás
A Donau Chemie egy nemzetközi szinten tevékenykedő és sikeres osztrák vegyipari vállalat, amely saját gyártó- és forgalmazóegységekkel rendelkezik bel- és külföldön egyaránt.
A Donau Chemie egy nemzetközi szinten tevékenykedő és sikeres osztrák vegyipari vállalat, amely saját gyártó- és forgalmazóegységekkel rendelkezik bel- és külföldön egyaránt.
A Donau Chemie a víztechnológia területén víz kezelésére alkalmas ülepítő- és habzószereket, valamint speciális alkalmazásokra szolgáló ...
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Székhely
Donau Chemie Aktiengesellschaft
Werk Brückl 4
9371 Brückl
Ausztria
9371 Brückl
Ausztria
Donau Chemie Aktiengesellschaft
Industriepark Pischelsdorf
3435 Zwentendorf
Ausztria
3435 Zwentendorf
Ausztria
Donau Chemie Aktiengesellschaft
Am Heumarkt 10
1037 Wien
Ausztria
1037 Wien
Ausztria