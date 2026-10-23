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Donau Chemie Aktiengesellschaft

Rövid bemutatkozás
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A Donau Chemie egy nemzetközi szinten tevékenykedő és sikeres osztrák vegyipari vállalat, amely saját gyártó- és forgalmazóegységekkel rendelkezik bel- és külföldön egyaránt.

A Donau Chemie a víztechnológia területén víz kezelésére alkalmas ülepítő- és habzószereket, valamint speciális alkalmazásokra szolgáló ...

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