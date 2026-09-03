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DrainBot GmbH
Rövid bemutatkozás
DrainBot - a világszerte első automatizált, alagútak vízelvezetésére szolgáló rendszer
Ágazat
Közlekedés-infrastruktúra / Mélyépítés
Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
DrainBot GmbH
Riesstraße 19c
8063 Eggersdorf bei Graz
Ausztria
office@drainbot.com
https://www.drainbot.com
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Megújuló energiák
Környezettechnológia
Mezőgazdaság
Erdészet / Faipar
Energiagazdálkodás
Bányászat
Energiahatékonyság / Zöld épület
Élelmiszer / Kiskereskedelem / Fogyasztási cikkek
Ezüst generáció
Bor / Sör / Röviditalok
Organikus élelmiszerek
Élelmiszerek / Alkoholmentes italok
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Ezüst generáció
Élettudományok & Gyógyszerészet
Egészségügyi rendszer & Intézmények
Orvoslástechnika & laboratóriumi felszerelés