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Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.

Rövid bemutatkozás
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A GG Group vezető szerepet tölt be az energia- és adatátvitel terén. "Szenvedéllyel".

Ágazat

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Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
Muthgasse 36
1190 Wien
Ausztria
+431360200
GGcomms@gg-group.com
https://www.gg-group.com/
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