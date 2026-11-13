H+H SYSTEM GmbH
Rövid bemutatkozás
A H+H System áttekínthető és helytakarékos megoldásokat kínál gyógyszerek, laboratóriumi kiegészítők és egyéb kis alkatrészek számára. A rugalmas partíciók, a merev csatlakozó rendszerekkel szemben, könnyen és gyorsan tudnak alkalmazkodni a szükséges helyigényekhez.
A H+H System áttekínthető és helytakarékos megoldásokat kínál gyógyszerek, laboratóriumi kiegészítők és egyéb kis alkatrészek számára. A rugalmas partíciók, a merev csatlakozó rendszerekkel szemben, könnyen és gyorsan tudnak alkalmazkodni a szükséges helyigényekhez.
A H+H beépíthető méretre szabott alumínium fiókokat ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangerstraße 32
5350 Strobl
Ausztria
5350 Strobl
Ausztria