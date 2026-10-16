Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Rövid bemutatkozás
Múlt és jelen, művészet és élvezet - élje át a Bécs szívében fekvő szálloda különleges hangulatát. A nagy hagyományokkal rendelkező Ambassador Hotel a történelmi városközpontban, a Stephans tér és az állami operaház között található, így ideális kiindulási pont a bécsi látogatók számára.
Múlt és jelen, művészet és élvezet - élje át a Bécs szívében fekvő szálloda különleges hangulatát. A nagy hagyományokkal rendelkező Ambassador Hotel a történelmi városközpontban, a Stephans tér és az állami operaház között található, így ideális kiindulási pont a bécsi látogatók számára.
A tágas és egyedileg ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Ausztria
1010 Wien
Ausztria