J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
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Képviseletek ebben az oszágban
JAF Holz Ungarn Kft.
Jedlik Ányos u. 28.
2330 Dunaharaszti
Magyarország
2330 Dunaharaszti
Magyarország
Székhely
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Ausztria
2000 Stockerau
Ausztria
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Aupoint 13 Aupoint 13
5101 Salzburg-Bergheim
Ausztria
5101 Salzburg-Bergheim
Ausztria
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Muldenweg 12
9500 Villach
Ausztria
9500 Villach
Ausztria
J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.
Gerbergasse 2
2000 Stockerau
Ausztria
2000 Stockerau
Ausztria