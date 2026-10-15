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J. u. A. Frischeis Gesellschaft m.b.H.

Rövid bemutatkozás

Ágazat

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Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Képviseletek ebben az oszágban

JAF Holz Ungarn Kft.
Jedlik Ányos u. 28.
2330 Dunaharaszti
Magyarország
+3624520000
+3624520011
jafholz@jafholz.hu
http://www.jafholz.hu
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Székhely