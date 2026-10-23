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BOSSARD Austria Ges.m.b.H.

Rövid bemutatkozás
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A KVT-Fastening a minőségi és speciális csatlakozási megoldások nemzetközlieg elismert szakértője, amely nagy teljesítményű mérnöki megoldásokat nyújt az elektronika és energiatechnika, járműipar és szállítmányozás, légi- és űrtechnológia, gép- és berendezésgyártás, a finommechanika vagy éppen az orvostechnológia ...

Ágazat

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Székhely

BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Ausztria
+43732257700
+4373225770090
info-at@kvt-fastening.com
http://www.kvt-fastening.at
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