BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Rövid bemutatkozás
A KVT-Fastening a minőségi és speciális csatlakozási megoldások nemzetközlieg elismert szakértője, amely nagy teljesítményű mérnöki megoldásokat nyújt az elektronika és energiatechnika, járműipar és szállítmányozás, légi- és űrtechnológia, gép- és berendezésgyártás, a finommechanika vagy éppen az orvostechnológia ...
Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
BOSSARD Austria Ges.m.b.H.
Im Südpark 185
4030 Linz/Pichling
Ausztria
4030 Linz/Pichling
Ausztria