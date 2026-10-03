nativy GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA – VILÁGSZERTE ÖNÖKÉRT

Az ADVANTAGE AUSTRIA világszerte mintegy 100 irodával, több mint 70 országban kínál teljeskörű szolgáltatást az osztrák vállalatoknak és nemzetközi üzleti partnereiknek. Összesen mintegy 800 munkatársunk segíti Önt abban, hogy megtalálja a megfelelő beszállítókat és üzleti partnereket Ausztriából. Évente körülbelül 800 rendezvényt szervezünk az üzleti kapcsolatok kialakítása érdekében. Az ADVANTAGE AUSTRIA további szolgáltatásai az importőröket, disztribútorokat és kereskedelmi képviselőket kereső osztrák vállalatokkal való kapcsolatfelvételtől az ausztriai üzleti székhelyről és piacra lépésről szóló részletes információkig terjednek.



Az ADVANTAGE AUSTRIA nemzetközi üzleti lehetőségeket teremt azáltal, hogy világszerte népszerűsíti az osztrák vállalatok termékeit és szolgáltatásait, segíti az Ausztrián kívüli vállalatokat és szervezeteket abban, hogy szoros kapcsolatokat építsenek ki osztrák vállalatokkal, valamint elősegíti a világ és Ausztria legjobb elméinek eszmecseréjét és innovációinak a transzferét.



A HONLAPUNKRÓL

A www.advantageaustria.org az osztrák gazdaság hivatalos portálja világszerte, melynek segítségével bemutatkozhatnak azok az osztrák vállalatok, melyek célja a nemzetközi üzleti kapcsolatok kialakítása vagy bővítése. Lépjen kapcsolatba helyi munkatársainkkal vagy fedezze fel honlapunkon az egyes iparágak ajánlatait.