Hexagon | NEXTSENSE
Rövid bemutatkozás
A NEXTSENSE globális technológiai éllovasként fejlesztette ki a szabadalmaztatott CALIPRI-elvet. Az érintésmentes profilmérés és az automatizált dőlés- és forgáskorrekcióval működő felületvizsgálat teljes mértékben kizárja a felhasználói beavatkozást.
A NEXTSENSE globális technológiai éllovasként fejlesztette ki a szabadalmaztatott CALIPRI-elvet. Az érintésmentes profilmérés és az automatizált dőlés- és forgáskorrekcióval működő felületvizsgálat teljes mértékben kizárja a felhasználói beavatkozást.
A mobil és rögzített mérő- és ellenőrző rendszereket ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Ausztria
8053 Graz
Ausztria