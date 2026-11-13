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Hexagon | NEXTSENSE

Rövid bemutatkozás
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A NEXTSENSE globális technológiai éllovasként fejlesztette ki a szabadalmaztatott CALIPRI-elvet. Az érintésmentes profilmérés és az automatizált dőlés- és forgáskorrekcióval működő felületvizsgálat teljes mértékben kizárja a felhasználói beavatkozást.

A mobil és rögzített mérő- és ellenőrző rendszereket ...

Ágazat

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Székhely

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Ausztria
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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